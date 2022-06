Palinsesti Mediaset 2022/2023: Panicucci, Bonolis, Pio e Amedeo, Hunziker – tutte le novità (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri sera PierSilvio Berlusconi ha presentato i Palinsesti Mediaset 2022/2023 svelando numerose novità ed altrettante conferme. Oggi, terminato l’embargo, è stato tutto divulgato a mezzo stampa. A livello di intrattenimento fra le novità più interessanti ci sono il ritorno de La Talpa (prodotta da Maria De Filippi) ed il rinnovo contrattuale di Barbara d’Urso “per altre stagioni”, a cui però verrà tolto il programma La Pupa e il Secchione Show, definito “esperimento riuscito a metà”. Confermato anche l’arrivo in famiglia di Orietta Berti che sarà impegnata al Grande Fratello Vip e ad un One Woman Show tutt’ora da scrivere. Palinsesti Mediaset, Barbara d’Urso ha rinnovato il contratto per altri anni https://t.co/pNeV7qUYs1 ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri sera PierSilvio Berlusconi ha presentato isvelando numeroseed altrettante conferme. Oggi, terminato l’embargo, è stato tutto divulgato a mezzo stampa. A livello di intrattenimento fra lepiù interessanti ci sono il ritorno de La Talpa (prodotta da Maria De Filippi) ed il rinnovo contrattuale di Barbara d’Urso “per altre stagioni”, a cui però verrà tolto il programma La Pupa e il Secchione Show, definito “esperimento riuscito a metà”. Confermato anche l’arrivo in famiglia di Orietta Berti che sarà impegnata al Grande Fratello Vip e ad un One Woman Show tutt’ora da scrivere., Barbara d’Urso ha rinnovato il contratto per altri anni https://t.co/pNeV7qUYs1 ...

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - StraNotizie : Palinsesti Mediaset 2022/2023: Panicucci, Bonolis, Pio e Amedeo, Hunziker – tutte le novità - Carmelona5 : RT @carmelitadurso: (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di Pier… - BarbaraMorgia : Il fandom di Can ha mandato in tendenza anche i 'Palinsesti Mediaset' ????#PalinsestiMediaset - ciprisupporter : RT @carmelitadurso: (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di Pier… -