Palermo, sparatoria alla Zisa: muore un uomo di 45 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) probabilmente legato agli ambienti malavitosi. Ad indagare è la Dda di Palermo Una sparatoria è finita male nel noto quartiere palermitano Zisa, famoso soprattutto per le Catacombe dei Cappuccini, dove sono esposti migliaia di resti mummificati. Un uomo di 45 anni, Giuseppe Incontrera, è morto questa mattina presso l’ospedale Civico, dove era stato portato, poco prima delle 9 soccorso da un’ambulanza, in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le cure dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: LA VOCE DI GIGI D’ALESSIO FA SVEGLIARE UNA BIMBA DAL COMA Secondo quanto emerso fino ad ora, la vittima era vicino agli ambienti malavitosi e legati alla droga. Secondo quanto riportato da Palermo Today, del caso si sta occupando la Dda di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) probabilmente legato agli ambienti malavitosi. Ad indagare è la Dda diUnaè finita male nel noto quartiere palermitano, famoso soprattutto per le Catacombe dei Cappuccini, dove sono esposti migliaia di resti mummificati. Undi 45, Giuseppe Incontrera, è morto questa mattina presso l’ospedale Civico, dove era stato portato, poco prima delle 9 soccorso da un’ambulanza, in arresto cardiocircolatorio e, nonostante le cure dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: LA VOCE DI GIGI D’ALESSIO FA SVEGLIARE UNA BIMBA DAL COMA Secondo quanto emerso fino ad ora, la vittima era vicino agli ambienti malavitosi e legatidroga. Secondo quanto riportato daToday, del caso si sta occupando la Dda di ...

Pubblicità

361_magazine : Palermo, sparatoria alla Zisa: muore un uomo di 45 anni - news_mondo_h24 : Sparatoria in strada: 45enne muore - telodogratis : Omicidio a Palermo, uomo morto dopo sparatoria alla Zisa - GDS_it : Omicidio questa mattina a Palermo. Un uomo, rimasto ferito durante una sparatoria in via Imperatrice Costanza alla… - palermo24h : Guerra tra clan, la sparatoria di Librino: sentenza di condanna per 14 appartenenti al clan Cappello -