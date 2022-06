Nato, Guerini “Decisioni fondamentali per la difesa collettiva” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sicurezza, libertà, diritti: non sono dati acquisiti, sono beni da difendere giorno per giorno, anche dalle minacce esterne. A Madrid, con il nuovo Concetto Strategico, abbiamo preso Decisioni che assicureranno la nostra difesa collettiva negli anni a venire”. Così il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, commentando gli esiti del summit Nato di Madrid, che ha visto l'approvazione del nuovo “Concetto Strategico”: il documento programmatico che aggiorna quello precedente, deliberato a Lisbona nel 2010, e definirà gli orientamenti della politica di difesa dell'Alleanza nel presente e nel prossimo futuro. Tra i temi del vertice, anche la prosecuzione del sostegno alla resistenza Ucraina, con il varo di un ulteriore pacchetto di aiuti, nonchè il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sicurezza, libertà, diritti: non sono dati acquisiti, sono beni da difendere giorno per giorno, anche dalle minacce esterne. A Madrid, con il nuovo Concetto Strategico, abbiamo presoche assicureranno la nostranegli anni a venire”. Così il Ministro della, Lorenzo, commentando gli esiti del summitdi Madrid, che ha visto l'approvazione del nuovo “Concetto Strategico”: il documento programmatico che aggiorna quello precedente, deliberato a Lisbona nel 2010, e definirà gli orientamenti della politica didell'Alleanza nel presente e nel prossimo futuro. Tra i temi del vertice, anche la prosecuzione del sostegno alla resistenza Ucraina, con il varo di un ulteriore pacchetto di aiuti, nonchè il ...

