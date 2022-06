Myrta Merlino | “Non complichiamo la faccenda”: l’errore è micidiale (Di giovedì 30 giugno 2022) La conduttrice di La7 ha svelato un retroscena inedito sulla propria vita. Myrta Merlino dice tutto, che sbaglio epocale Myrta Merlino (Youtube)Giornalista, autrice televisiva e conduttrice, Myrta Merlino è oggi uno dei volti principali di La7. Conduce quotidianamente “L’Aria che Tira”, un talk show che va in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dal 2011. Sono poi sue tante idee di programmi televisivi e radiofonici, come per Rai Radio 2. Nelle ultime ore, nel corso di un’intervista, ha raccontato di un errore che ha segnato per sempre e in modo irrimediabile la sua vita. A commetterlo non è stata lei ma, in qualche modo, ne paga ancora oggi le conseguenze. Ecco cos’è successo. Myrta Merlino, è tutta colpa di suo padre Myrta ... Leggi su specialmag (Di giovedì 30 giugno 2022) La conduttrice di La7 ha svelato un retroscena inedito sulla propria vita.dice tutto, che sbaglio epocale(Youtube)Giornalista, autrice televisiva e conduttrice,è oggi uno dei volti principali di La7. Conduce quotidianamente “L’Aria che Tira”, un talk show che va in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dal 2011. Sono poi sue tante idee di programmi televisivi e radiofonici, come per Rai Radio 2. Nelle ultime ore, nel corso di un’intervista, ha raccontato di un errore che ha segnato per sempre e in modo irrimediabile la sua vita. A commetterlo non è stata lei ma, in qualche modo, ne paga ancora oggi le conseguenze. Ecco cos’è successo., è tutta colpa di suo padre...

Giandorico : @Limbolimbo18 Mancano: Draghi Mattarella c'hanno salvato dai populisti; lo Stato è una grande famiglia: non può far… - maurocassano3 : Non ho visto il cavalier Myrta Merlino stendersi a terra per commemorare degnamente l'indegna carneficina di migran… - battmark2 : @piercamillo Ma vergognati. Si chiama democrazia. Per ogni Orsini quante Lilli Gruber, Myrta Merlino, Gad Lerner e… - kettjbrown : RT @joeplaice: Questa settimana ho monitorato gli ascolti del tal show de La7 'L'aria che tira', condotto da Myrta Merlino. Gli ascolti ris… - 73rv : RT @Storace: Su #7colli: ma come fa #DiMaio a farsi massacrare così? -