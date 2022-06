"Me lo devi dire...": la telefonata di fuoco tra Draghi e Conte, cosa si sono detti (Di giovedì 30 giugno 2022) La telefonata è di quelle di fuoco. Un confronto serrato tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi. Dopo le rivelazioni del professor De Masi su presunti colloqui tra Grillo e Draghi con le pressioni (smentite) del premier per rimuovere Conte dalla guida dei 5s, ci sarebbe stata una telefonata piuttosto accesa tra i due protagonisti di questa grave crisi che sta investendo il governo e la maggioranza. Secondo quanto riporta ilCorriere, Draghi avrebbe chiamato Conte. L'ex premier era in riunione e si sarebbe fatto vivo successivamente con calma. Quando Conte ha preso la cornetta avrebbe detto queste parole: "Per il rispetto che ho delle istituzioni e del tuo ruolo non ti avrei attaccato pubblicamente mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Laè di quelle di. Un confronto serrato tra Giuseppee il premier Mario. Dopo le rivelazioni del professor De Masi su presunti colloqui tra Grillo econ le pressioni (smentite) del premier per rimuoveredalla guida dei 5s, ci sarebbe stata unapiuttosto accesa tra i due protagonisti di questa grave crisi che sta investendo il governo e la maggioranza. Secondo quanto riporta ilCorriere,avrebbe chiamato. L'ex premier era in riunione e si sarebbe fatto vivo successivamente con calma. Quandoha preso la cornetta avrebbe detto queste parole: "Per il rispetto che ho delle istituzioni e del tuo ruolo non ti avrei attaccato pubblicamente mentre ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : Caro maturando, non scrivere quello che pensi. Ci servi vivo e non siamo sicuri di garantirti un sistema che non cr… - FBiasin : Non devi mai dire “la mia squadra è più forte” dopo una sconfitta: è un assist per i detrattori. Non devi mai dire… - Enrico41274903 : RT @Libero_official: Una telefonata durissima tra #MarioDraghi e #GiuseppeConte: 'Se ci volete fuori dal governo dovete dirmelo chiaro e to… - Libero_official : Una telefonata durissima tra #MarioDraghi e #GiuseppeConte: 'Se ci volete fuori dal governo dovete dirmelo chiaro e… - Lucilla93730473 : @stanzaselvaggia KO x 2 settimane a causa del Covid anche dopo aver fatto 3 vaccini. Questo devi dire! -