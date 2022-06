Marsiglia, UFFICIALE: preso Toure (Di giovedì 30 giugno 2022) Souleymane Isaak Touré è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il classe 2003 arriva per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Souleymane Isaak Touré è un nuovo giocatore del. Il classe 2003 arriva per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Pubblicità

AntoVitiello : Ufficiale due nuove amichevoli estive per il #Milan Sabato 23 luglio in Ungheria i rossoneri affronteranno i padron… - tcm24com : Ufficiale: Isaak Tourè è un nuovo giocatore del Marsiglia #tourè #marsiglia #lehavre - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Isaak Touré è un nuovo giocatore del Marsiglia! ?? Nelle casse del Le Havre 5.5 milioni di euro più bo… - Pasky973 : @marsiglia_lara Mi conservo le lacrime per quando sarà ufficiale.?? - marsiglia_lara : RT @mirko_vale_: Secondo Momblano, c'è stata la prima offerta ufficiale della Juventus per Koulibaly, per capire i margini dell'operazione. -