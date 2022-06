L’invasione dell’Ucraina prosegue secondo i piani di Mosca (Di giovedì 30 giugno 2022) Si continua a combattere nel Donbass mentre c’è un nuovo allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhya. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, infatti, ha comunicato di aver “perso ancora una volta la connessione remota ai suoi sistemi di sorveglianza dei dispositivi di sicurezza”. L’Aiea evidenzia “ulteriormente la necessità” che personale della stessa agenzia si rechi sul posto “molto presto”. Si continua a combattere nel Donbass mentre c’è un nuovo allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhya Le forze russe, è spiegato ancora nella nota di aggiornamento dell’Aiea, hanno preso il controllo dell’impianto quasi quattro mesi fa ma il personale ucraino continua a gestirlo. Sul campo, intanto, la guerra continua da 127 giorni. Zelensky: “Faremo di tutto per riportare a casa ogni uomo e ogni donna Ucraina” Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “144 guerrieri ucraini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Si continua a combattere nel Donbass mentre c’è un nuovo allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhya. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, infatti, ha comunicato di aver “perso ancora una volta la connessione remota ai suoi sistemi di sorveglianza dei dispositivi di sicurezza”. L’Aiea evidenzia “ulteriormente la necessità” che personale della stessa agenzia si rechi sul posto “molto presto”. Si continua a combattere nel Donbass mentre c’è un nuovo allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhya Le forze russe, è spiegato ancora nella nota di aggiornamento dell’Aiea, hanno preso il controllo dell’impianto quasi quattro mesi fa ma il personale ucraino continua a gestirlo. Sul campo, intanto, la guerra continua da 127 giorni. Zelensky: “Faremo di tutto per riportare a casa ogni uomo e ogni donna Ucraina” Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “144 guerrieri ucraini ...

