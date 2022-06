Laura Pausini, la devastante confessione: “non dormo da due anni” (Di giovedì 30 giugno 2022) Una Laura Pausini come non l’avevamo mai vista prima. La cantante parla chiaro, le sue parole sono devastanti Laura Pausini ha fatto preoccupare tutti i suoi fan tramite il suo profilo Instagram. Un messaggio inaspettato dove si intravede tutta la difficoltà della cantante. Ecco cosa è successo. Nel corso degli anni, molti hanno avuto modo di apprezzare ed amare Laura Pausini. Un cantautrice italiana la cui passione per la musica nasce sin da piccola, trasmessa proprio dal padre. Inizia ad avvicinarsi immediatamente al mondo musicale, tant’è vero che nel 1991 prende parte al Festival di Castrocaro. In quell’occasione non riesce ad arrivare alla finale, ma il momento di gloria arriverà anche per lei. Il vero successo arriva quando prende parte al ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 30 giugno 2022) Unacome non l’avevamo mai vista prima. La cantante parla chiaro, le sue parole sono devastantiha fatto preoccupare tutti i suoi fan tramite il suo profilo Instagram. Un messaggio inaspettato dove si intravede tutta la difficoltà della cantante. Ecco cosa è successo. Nel corso degli, molti hanno avuto modo di apprezzare ed amare. Un cantautrice italiana la cui passione per la musica nasce sin da piccola, trasmessa proprio dal padre. Inizia ad avvicinarsi immediatamente al mondo musicale, tant’è vero che nel 1991 prende parte al Festival di Castrocaro. In quell’occasione non riesce ad arrivare alla finale, ma il momento di gloria arriverà anche per lei. Il vero successo arriva quando prende parte al ...

Pubblicità

radiocalabriafm : Laura Pausini - Il coraggio di andare feat Biagio Antonacci - DESIFOTOLISBOA : Now playing Laura Pausini - Mi dispiace by Laura Pausini! - pesterdm : Flavia Vento, impara da Laura Pausini come si fa a sposare Tom Cruise!! - venusianoir : @cacatamondiale La solitudine - Laura Pausini - Lalusupport_ : RT @adorablespos: Laura Pausini l'anno scorso ha vinto un Latin Grammy e Lali gliel’ha consegnato. IO PRETENDO UN FEAT #LaliEspositoIsLove… -