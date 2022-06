Juve | Arrivabene svela | 'Così è nata l'idea Pogba'

Pubblicità

GoalItalia : Il messaggio di Arrivabene ai tifosi della Juve: 'Non potete esserlo a puntate' ?? - forumJuventus : (TS) 'Arrivabene a 360°: Il mercato della Juve è delineato da tempo, i summit con Allegri e le considerazioni sui g… - tuttosport : #Arrivabene e la #Juve che verrà: intervista all'ad su #Tuttosport ?? - jobwithinternet : RT @CURVASUD1897J: Fate schifo vergognatevi @juventusfc #arrivabene #teatrostadium E ricordatevi la juve siamo noi un giorno ve ne a andre… - VlnN94 : @MarcoBertolin0 @RobbsRoys Aggiungo anche che è la situazione complessa non comprende solo le curve ma tutto lo sta… -

Per lui lanon ha esercitato il riscatto, dopo la fine del prestito biennale dall'Atletico ... E a tal proposito si è espresso ancheattraverso i microfoni di Tuttosport ma le parole ...Purtroppo le parole dinon rassicurano anzi, indirizzano verso l'altra - inevitabile - ipotesi: la cessione. Ma la dirigenza vuole uscirne arricchita e soprattutto sfruttare l'assist per ..."Non c’è una nuova Juventus, c’è la Juventus che come obiettivo ha la continuità a mantenere una squadra ad altissimi livelli e mirare ad altissimi traguardi". Lo ha detto Maurizio Arrivabene, intervi ...Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Tuttosport, evidenziando la situazione De Ligt. Le parole del dirigente sono una ...