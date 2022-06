Ius scholae, Meloni a Letta: “Chiedilo a elettori” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Enrico Letta ci stai?”. Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb rilanciano la ‘sfida’ del voto anticipato a Enrico Letta, segretario del Pd, che insiste sulla liberalizzazione della cannabis e sullo ius scholae. La leader di Fratelli d’Italia posta alcune sue frasi già pronunciate e rivolte al Pd (”Se davvero pensate che le priorità dell’Italia siano la legalizzazione degli stupefacenti e la cittadinanza facile per immigrati, abbiate il coraggio di presentarvi subito alle elezioni inserendole nel vostro programma e sottoponendo tutto al giudizio degli italiani, ci state?”) corredate da una foto de leader dem. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Enricoci stai?”. Lo scrive Giorgiasulla sua pagina Fb rilanciano la ‘sfida’ del voto anticipato a Enrico, segretario del Pd, che insiste sulla liberalizzazione della cannabis e sullo ius. La leader di Fratelli d’Italia posta alcune sue frasi già pronunciate e rivolte al Pd (”Se davvero pensate che le priorità dell’Italia siano la legalizzazione degli stupefacenti e la cittadinanza facile per immigrati, abbiate il coraggio di presentarvi subito alle elezioni inserendole nel vostro programma e sottoponendo tutto al giudizio degli italiani, ci state?”) corredate da una foto de leader dem. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - borghi_claudio : Non so se conviene fare forzature per parlare in aula alla Camera di ius scholae, cannabis e simili. Non mi risulta… - borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - Humberto051952 : RT @Massimi06250625: Ius scholae, Pd vuole milioni di voti dagli immigrati: “I genitori clandestini non potranno più essere espulsi” https:… - metaanto : RT @francesco088661: #Cronaca #Cittadinanza data attraverso lo'IUS SCHOLAE'e #Liberalizzazione delle DROGHE LEGGERE. QUESTE sono le PRIORIT… -