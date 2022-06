Incidente mortale sul lavoro | operaio cade da un’impalcatura e muore

(Di giovedì 30 giugno 2022) Unsulè costato la vita ad undi 49 anni, deceduto questa mattina in un cantiere a Roma. Sul posto i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia. Non si placa la scia di sangue dei morti sul. Undi 49 anni è morto a Roma mentre eseguiva dei lavori di demolizione di un palazzo: il 49enne sarebbe precipitato nel vuoto dasulla quale si trovava. (photo 5000 – Adobe Stock)A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi, chiamati dai colleghi presenti all’interno del cantiere. L’è deceduto subito dopo la caduta per i gravissimi traumi riportati. In corso le indagini della Polizia, giunta sul posto per i rilievi del caso. Roma,sul ...

Pubblicato il 30 Giugno, 2022 Incidente sul lavoro a Roma. Questa mattina intorno alle 9.15 in via Boncompagni un operaio è caduto da un ponteggio, morendo sul colpo. dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto mentre ... L'incidente in via Boncompagni questa mattina Incidente sul lavoro in via Boncompagni, a Roma, questa mattina intorno alle 9. Un operaio è caduto da un'impalcatura alta circa due metri ...