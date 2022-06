Giro Donne 2022: Kristen Faulkner vince la cronometro di Cagliari ed è la prima Maglia Rosa. Terza Elisa Balsamo, quinta Longo Borghini (Di giovedì 30 giugno 2022) Non era la favorita numero uno, ma, vista la recente affermazione nella prova contro il tempo del Giro di Svizzera, Kristen Faulkner partiva in prima fila per la cronometro d’apertura del Giro d’Italia Donne 2022. La statunitense è riuscita ad imporsi in quel di Cagliari con una prova super e vestirà dunque la prima Maglia Rosa. 5’45” il tempo dell’atleta della BikeExchange – Jayco, che ha concluso alla media di 49.043 km/h. 4,7 km da percorrere, completamente pianeggianti sul lungomare del capoluogo sardo. Pochissime le insidie, c’era solo da spingere il massimo rapporto e giungere sull’arrivo nel più breve tempo possibile. Seconda posizione per la compagna di squadra, l’australiana ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Non era la favorita numero uno, ma, vista la recente affermazione nella prova contro il tempo deldi Svizzera,partiva infila per lad’apertura deld’Italia. La statunitense è riuscita ad imporsi in quel dicon una prova super e vestirà dunque la. 5’45” il tempo dell’atleta della BikeExchange – Jayco, che ha concluso alla media di 49.043 km/h. 4,7 km da percorrere, completamente pianeggianti sul lungomare del capoluogo sardo. Pochissime le insidie, c’era solo da spingere il massimo rapporto e giungere sull’arrivo nel più breve tempo possibile. Seconda posizione per la compagna di squadra, l’australiana ...

