Forse non ricordate questo particolare sulla carriera di Andrea Delogu: è accaduto prima del successo in tv (Di giovedì 30 giugno 2022) Andrea Delogu è ormai una conduttrice di grido, ma magari non ricordate questo dettaglio: risale a prima che spiccasse il volo in tv. Bella, spiritosa, frizzante e piena di energia: in questi ultimi anni Andrea Delogu è riuscita ad affermarsi come una delle donne di spettacolo di maggior successo e a 40 anni può dirsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 30 giugno 2022)è ormai una conduttrice di grido, ma magari nondettaglio: risale ache spiccasse il volo in tv. Bella, spiritosa, frizzante e piena di energia: in questi ultimi anniè riuscita ad affermarsi come una delle donne di spettacolo di maggiore a 40 anni può dirsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

marattin : Il 1 giugno @ItaliaViva lanciò questa proposta: permettiamo ai cittadini di rateizzare di più e senza burocrazia i… - fladig : Sarebbero 20, forse 30, i #migranti morti ieri nel Med. Centrale. Sono almeno 770 le persone morte in mare quest'a… - petergomezblog : G20, Draghi: “Putin non ci sarà in presenza, forse da remoto”. Il Cremlino: “Non è lui che decide”… - irejdoc1897 : RT @sentochemuoro: pontecagnano va bene, ad esempio sant'antonio, basta che ci sia una fermata di un pullman vicino dato che non abbiamo la… - Rita49865673 : @matteosalvinimi Forse ci vogliono dare la cannabis per farci passare la fame. Il problema è che ancora oggi aument… -