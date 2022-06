ESCLUSIVA – La notizia sul futuro di Pellegrini: svelata la probabile destinazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Appare sempre più lontano il futuro di Luca Pellegrini dalla Juventus, il terzino sembra infatti non aver mai pienamente convinto la società bianconera che è pronta ad una sua cessione. Come riportato in ESCLUSIVA su SpazioJ, il calciatore potrebbe salutare la Serie A direzione Premier League, sembra infatti molto vicino al West Ham. calciomercato Juve PellegriniLa richiesta della Juve per far partire il giocatore classe 1999 si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro. Su di lui c’è anche l’interesse del Monza, dove ultimamente il tandem Galliani-Berlusconi non sembra porsi limiti, ma il club londinese appare in netto vantaggio. L’addio del calciatore sembra ancor più certo dopo le voci sempre più insistenti di un imminente arrivo alla Vecchia ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Appare sempre più lontano ildi Lucadalla Juventus, il terzino sembra infatti non aver mai pienamente convinto la società bianconera che è pronta ad una sua cessione. Come riportato insu SpazioJ, il calciatore potrebbe salutare la Serie A direzione Premier League, sembra infatti molto vicino al West Ham. calciomercato JuveLa richiesta della Juve per far partire il giocatore classe 1999 si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro. Su di lui c’è anche l’interesse del Monza, dove ultimamente il tandem Galliani-Berlusconi non sembra porsi limiti, ma il club londinese appare in netto vantaggio. L’addio del calciatore sembra ancor più certo dopo le voci sempre più insistenti di un imminente arrivo alla Vecchia ...

