Dal fiume Po “mangiato” dal mare al lago di Bracciano prosciugato: così la siccità mette in ginocchio l’Italia (Di giovedì 30 giugno 2022) Il governo Draghi sta lavorando all’emergenza siccità. Questa mattina – secondo quanto si apprende – dovrebbe esserci una nuova riunione tecnica. Verso l’inizio della prossima settimana, dovrebbe arrivare un’eventuale decisione sullo stato d’emergenza. Che verrà eventualmente attuato con un Dpcm. Intanto tra le aree più colpite dal fenomeno c’è quella del fiume Po, che si sta prosciugando. Il cuneo salino, che delinea l’avanzamento del mare nel delta, secondo quanto riporta l’Osservatorio sulla crisi idrica del Po, segnala un dato da record: 30,6 chilometri a causa della mancanza di piogge e delle alte temperature. Gli esperti avvisano, però, che il record potrebbe essere nuovamente battuto in poco tempo perché se 10 giorni era a 21 km e in poco tempo ha raggiunto i 30, si attende un’ulteriore risalita. Ferrara, Ravenna e Rovigo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Il governo Draghi sta lavorando all’emergenza. Questa mattina – secondo quanto si apprende – dovrebbe esserci una nuova riunione tecnica. Verso l’inizio della prossima settimana, dovrebbe arrivare un’eventuale decisione sullo stato d’emergenza. Che verrà eventualmente attuato con un Dpcm. Intanto tra le aree più colpite dal fenomeno c’è quella delPo, che si sta prosciugando. Il cuneo salino, che delinea l’avanzamento delnel delta, secondo quanto riporta l’Osservatorio sulla crisi idrica del Po, segnala un dato da record: 30,6 chilometri a causa della mancanza di piogge e delle alte temperature. Gli esperti avvisano, però, che il record potrebbe essere nuovamente battuto in poco tempo perché se 10 giorni era a 21 km e in poco tempo ha raggiunto i 30, si attende un’ulteriore risalita. Ferrara, Ravenna e Rovigo ...

