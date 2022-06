Covid, quali sono le regole ancora in vigore? (Di giovedì 30 giugno 2022) C'è ancora l'isolamento per i positivi. E i contatti stretti cosa devono fare? Restano consigliate le mascherine nei luoghi affollati e sono obbligatorie su treni, bus e metro. Giovedì 30 giugno il vertice per la decisione dell'utilizzo delle mascherine sul lavoro Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 giugno 2022) C'èl'isolamento per i positivi. E i contatti stretti cosa devono fare? Restano consigliate le mascherine nei luoghi affollati eobbligatorie su treni, bus e metro. Giovedì 30 giugno il vertice per la decisione dell'utilizzo delle mascherine sul lavoro

