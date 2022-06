Covid e Ucraina, adolescenti preoccupati e disillusi (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – preoccupati e disillusi riguardo al futuro e consapevoli che il Covid ha in parte compromesso irreversibilmente la loro formazione scolastica. Molto meno propensi, rispetto al recente passato, a intraprendere gli studi universitari. Mangioni e sedentari, insoddisfatti del proprio aspetto fisico e in balia di una estetica dettata da influencer e fashion blogger. Sempre più ‘connessi’ e con un lento, ma costante peggioramento dei rapporti in famiglia e con il gruppo dei pari. Il desiderio diffuso, fortemente accresciuto rispetto al passato, tanto da aver quasi il sapore di “voglia di fuga”, è quello di viaggiare. E’ questo lo spaccato che emerge dall’edizione 2022 dell’indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti che vivono in Italia, realizzata annualmente dall’associazione no-profit ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –riguardo al futuro e consapevoli che ilha in parte compromesso irreversibilmente la loro formazione scolastica. Molto meno propensi, rispetto al recente passato, a intraprendere gli studi universitari. Mangioni e sedentari, insoddisfatti del proprio aspetto fisico e in balia di una estetica dettata da influencer e fashion blogger. Sempre più ‘connessi’ e con un lento, ma costante peggioramento dei rapporti in famiglia e con il gruppo dei pari. Il desiderio diffuso, fortemente accresciuto rispetto al passato, tanto da aver quasi il sapore di “voglia di fuga”, è quello di viaggiare. E’ questo lo spaccato che emerge dall’edizione 2022 dell’indagine nazionale sugli stili di vita degliche vivono in Italia, realizzata annualmente dall’associazione no-profit ...

