CorSport | è giorno di scadenze e di saluti in casa Napoli Mertens | in vacanza | aspetta De Laurentiis

È giorno di saluti in casa Napoli. Oggi vanno in scadenza diversi contratti, come quelli di Ospina e Mertens. Il Corriere dello Sport scrive: "Arrivederci è anche la parola che oggi accompagnerà la giornata di Malcuit, Ghoulam, Ospina e Mertens: è arrivata la famigerata data di scadenza dei rispettivi contratti con il Napoli. Il portiere colombiano, indicato da Spalletti come uno dei quattro pilastri del nuovo ciclo insieme con Di Lorenzo-Koulibaly-Anguissa, è promesso sposo degli arabi dell'Al-Nasr di Rudi Garica, mentre Dries, beh, per il momento è in vacanza. Con moglie e figlio". E ancora: "Il popolo azzurro spera nel colpo di scena e attende il rientro di De Laurentiis dagli States, mentre lui nel frattempo si gode Ciro junior e ..."

