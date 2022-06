Cannabis | Gasparri | ' con attuale Governo moratoria indispensabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “Nel momento in cui forze politiche con posizioni diverse si uniscono per affrontare l'emergenza covid, l'emergenza guerra, l'emergenza energia, non è certamente utile e responsabile introdurre con forza argomenti fortemente divisivi. Sarebbe quindiunasu vicende sulle quali ciascuna forza politica legittimamente ha opinioni diverse. E che rischiano di creare rotture gravi". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. "Non si può fare della legalizzazione della-aggiunge- una bandiera ideologica in un momento in cui altre sono le priorità del Paese, come appunto la nascita delDraghi testimonia con la sua eccezionalità, sia per quanto riguarda la guida tecnica, sia per quanto riguarda una maggioranza di forze politiche ...