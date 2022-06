Calciomercato Cagliari, ufficiale l’arrivo di Di Pardo (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Cagliari, arriva il comunicato ufficiale sul passaggio di Di Pardo dalla Juventus ai rossoblu È arrivata l’ufficialità: il giovane terzino di proprietà della Juventus Alessandro Di Pardo si trasferirà al Cagliari in prestito. A comunicarlo è stato il club bianconero attraverso un breve comunicato apparso nel profilo Twitter della Juventus. Dopo l’ufficialità della Juventus è arrivata anche la conferma del Cagliari. «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo che si trasferisce dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A.Classe 1999, dopo le esperienze nelle giovanili di Rimini e Spal, nell’estate ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022), arriva il comunicatosul passaggio di Didalla Juventus ai rossoblu È arrivata l’ufficialità: il giovane terzino di proprietà della Juventus Alessandro Disi trasferirà alin prestito. A comunicarlo è stato il club bianconero attraverso un breve comunicato apparso nel profilo Twitter della Juventus. Dopo l’ufficialità della Juventus è arrivata anche la conferma del. «IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Diche si trasferisce dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A.Classe 1999, dopo le esperienze nelle giovanili di Rimini e Spal, nell’estate ...

GiovaAlbanese : #DiPardo va al #Cagliari in prestito, ora è ufficiale: il diritto di riscatto si trasforma in obbligo nel caso di p… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, su #Nandez c'è il #Watford - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieB | Il #Cagliari insiste per #Lapadula. #Benevento in pressing su #Canotto - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | Il #Cagliari insiste per #Lapadula. #Benevento in pressing su #Canotto - Luxgraph : Cagliari, ecco il primo colpo: Di Pardo dalla Juve -

Monza, visite mediche e firma per Andrea Carboni. Le news di calciomercato Dopo l'ufficialità di Cragno e Ranocchia, il Monza è pronto a ufficializzare anche l'arrrivo di Andrea Carboni , difensore classe 2001 arrivato dal Cagliari . Il centrale italiano svolgerà infatti oggi l'iter che lo porterà a diventare un calciatore del Monza. Carboni infatti si sta sottoponendo alle visite mediche in una clinica del centro di ...

Ternana, l'idea giusta è Fabbian. Donnarumma nel mirino del Benevento TERNI - Il centravanti della Ternana, Alfredo Donnarumma, è finito nel mirino del Benevento che, se perderà Gianluca Lapadula, destinato al Cagliari, dovrà prendere un giocatore con le stesse caratter ...

Torna la prima squadra dell'Alghero Calcio Torna la prima squadra dell'Alghero Calcio. Stamattina la presentazione alla stampa con gli interventi del neo presidente della ...