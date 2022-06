(Di giovedì 30 giugno 2022) «Mi piacciono le esultanze vere, genuine, che nascono al momento, dal cuore ma anche dalla testa». A parlare è Marco, uno dei protagonisti della Nazionale azzurra che trionfò alspagnolo nel 1982. A dirla tutta, anzi, ne incarna ancorail ricordo. Il suodopo il gol del raddoppio rifilato alla Germania (ancora Ovest, all’epoca) è rimasto scolpito nell’immaginario collettivo come il brand di quella competizione. Forse ancor più della tripletta inflitta da Pablito Rossi ai verdeoro brasiliani, i campioni annunciati. Non stupisce, perciò, che di quell’si parli ancoraa distanza di 40dalla. Il golal Film Festival di Taormina L’occasione al’ha offerta la presentazione al ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Calcio, Tardelli: «Il mio urlo Mundial di 40 anni fa? Un’esultanza genuina. Oggi è tutto studiato»… - regionepiemonte : Il 2/3 luglio al Valentino su un percorso a nove buche creato appositamente: Tardelli, Cabrini, Causio, Bordon, Sel… - ZonaBianconeri : RT @SpaceSerieA: ?? Rossi, Tardelli, Cabrini, Scirea con Platini. 4 campioni italiani ???? e un campione francese ????. Il calcio italiano deve… - SpaceSerieA : ?? Rossi, Tardelli, Cabrini, Scirea con Platini. 4 campioni italiani ???? e un campione francese ????. Il calcio italia… -

... "Abbiamo realizzato questo romanzo popolare, grazie a un ricco materiale di repertorio che comprende materiale inedito, anche per ribadire che ilè di tutti"., celebre per il suo ......Azzurra ai mondiali didel 1982. Va in scena stasera alle 21 nella cornice della Fortezza "Italia Mundial " spettacolo di e con Federico Buffa. I goal di Paolo Rossi, l'urlo di, le ...(Adnkronos) – “Mi piacciono le esultanze vere, genuine, che nascono al momento, dal cuore ma anche dalla testa”. Marco Tardelli lo sottolinea all’AdnKronos, a margine della presentazione al ‘Taormina ...Il giornalista protagonista in Fortezza: «Lo stupore di Pablito, l’urlo di Tardelli: e Zico che per due giorni mi ha rivelato il dolore del Brasile» ...