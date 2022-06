Ascolti Tv di ieri 29 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di giovedì 30 giugno 2022) Ascolti Tv di ieri 29 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 29 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. daytime mattina Su Rai1 il TGunomattina Rassegna Stampa informa 313.000 spettatori con il 14% di share e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022)Tv di29: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 29per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella della. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiSu Rai1 il TGunoRassegna Stampa informa 313.000 spettatori con il 14% di share e ...

Pubblicità

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 29 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - MariaRo90140382 : RT @_maridl: #LuigiStrangis on Spotify #89 #tienimistanotte (+74,033 ascolti filtrati) un lieve aumento rispetto a ieri. ?vi ricordo di c… - ParliamoDiNews : Ascolti tv ieri: L`Ora e Balivo colano a picco, Rai1 e Sciarelli al top. I dati #caterinabalivo #30giugno - Andrea_99_13 : RT @_maridl: #LuigiStrangis on Spotify #89 #tienimistanotte (+74,033 ascolti filtrati) un lieve aumento rispetto a ieri. ?vi ricordo di c… - _Cwtch__ : RT @_maridl: #LuigiStrangis on Spotify #89 #tienimistanotte (+74,033 ascolti filtrati) un lieve aumento rispetto a ieri. ?vi ricordo di c… -