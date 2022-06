Tragedia a Roma: 19enne si tuffa durante il party in piscina e annega (Di mercoledì 29 giugno 2022) Doveva essere una festa di compleanno ‘indimenticabile’, tra ragazzi. E invece, quel party, che si è tenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno, si è trasformato in Tragedia. Perché la piscina, che faceva da sfondo alla serata, è diventata ‘protagonista’ di una disgrazia. È lì, al suo interno, che un 19enne dopo il tuffo è morto annegato, sotto gli occhi increduli di chi era presente e ha tentato di tutto per salvarlo. La Tragedia nella piscina dell’Appio Claudio Tennis Club Si stavano divertendo, tra tuffi e giochi in acqua quando, improvvisamente, si sono accorti che il loro amico non era riemerso. Zhu Wei Rong, ragazzo nato in Italia da genitori di origine cinese, poco prima aveva deciso di tuffarsi, poi però qualcosa è andato storto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Doveva essere una festa di compleanno ‘indimenticabile’, tra ragazzi. E invece, quel, che si è tenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno, si è trasformato in. Perché la, che faceva da sfondo alla serata, è diventata ‘protagonista’ di una disgrazia. È lì, al suo interno, che undopo il tuffo è mortoto, sotto gli occhi increduli di chi era presente e ha tentato di tutto per salvarlo. Lanelladell’Appio Claudio Tennis Club Si stavano divertendo, tra tuffi e giochi in acqua quando, improvvisamente, si sono accorti che il loro amico non era riemerso. Zhu Wei Rong, ragazzo nato in Italia da genitori di origine cinese, poco prima aveva deciso dirsi, poi però qualcosa è andato storto ...

