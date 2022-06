Torna ‘4 hotel’ di chef Barbieri, una puntata anche ad Ischia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Ci sarà anche Ischia nella nuova stagione di 4 Hotel, il reality di Sky Uno (ma trasmesso in streaming anche su NOW TV) condotto dallo chef Bruno Barbieri che prenderà il via domani sera. Le location degli hotel selezionati per la nuova stagione del programma sono state in Sicilia, a Roma, sulla costa tra la Romagna e le Marche e sulla più grande delle isole del golfo di Napoli che conta oltre 330 strutture alberghiere. La puntata sugli alberghi ischitani è stata girata ad inizio aprile ed ha visto coinvolti 4 hotel tra Ischia Porto, Sant’Angelo, Casamicciola e Forio d’Ischia scelti per le bellezze naturalistiche che li circondano e le terme. Novità della nuova stagione del format Sky sarà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ci sarànella nuova stagione di 4 Hotel, il reality di Sky Uno (ma trasmesso in streamingsu NOW TV) condotto dalloBrunoche prenderà il via domani sera. Le location degli hotel selezionati per la nuova stagione del programma sono state in Sicilia, a Roma, sulla costa tra la Romagna e le Marche e sulla più grande delle isole del golfo di Napoli che conta oltre 330 strutture alberghiere. Lasugli alberghi ischitani è stata girata ad inizio aprile ed ha visto coinvolti 4 hotel traPorto, Sant’Angelo, Casamicciola e Forio d’scelti per le bellezze naturalistiche che li circondano e le terme. Novità della nuova stagione del format Sky sarà ...

