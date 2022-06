‘Temptation Island’ | la verità finalmente a galla | La rivelazione assurda sul programma

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Laè arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il tutto riguardaed il suo conduttore Non sarà un’estate come le altre per gli appassionati dell’estate televisiva. Si sa, quando arrivano i mesi estivi molti programmi chiudono i battenti per poi ripresentarsi soltanto a settembre, e riaprire nuovamente la stagione televisiva canonica. In estate si cambia, subentrano nuovi format che hanno proprio quel sapore di spiaggia e mare. Quest’anno, però, qualcosa è cambiato e c’è qualche novità che alcuni già sanno da molto tempo. Un, in particolare, che aveva attirato l’attenzione di tantissime persone sul palinsesto televisivo, non andrà in onda. Filippo Bisciglia (web source)Stiamo parlando di, ...