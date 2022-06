Sul pianeta TOI-1807b un anno si completa in 13 ore; ecco l’esopianeta dall’orbita ultra-breve (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al di fuori del nostro sistema solare esiste un pianeta davvero particolare, dove si invecchia in un batter d’occhio. Stiamo parlando precisamente di OI-1807b, una terra dove un anno dura solo 13 ore, praticamente metà giornata più un’altra ora: è il più giovane esopianeta con un’orbita ultra breve mai scoperto, avendo “solo” 300 milioni di anni. TOI-1807b, 29/6/2022 – Computermagazine.itCome riferisce il sito di RaiNews, è stato scoperto nel 2020 grazie all’utilizzo del telescopio Tess della Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, e grazie allo spettrografo Harps-N installato sul Telescopio Nazionale Galileo(Tng) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) alle Canarie, abbiamo potuto scoprirne i segreti. A riguardo è stato realizzato uno studio ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al di fuori del nostro sistema solare esiste undavvero particolare, dove si invecchia in un batter d’occhio. Stiamo parlando precisamente di OI-, una terra dove undura solo 13, praticamente metà giornata più un’altra ora: è il più giovane esocon un’orbitamai scoperto, avendo “solo” 300 milioni di anni. TOI-, 29/6/2022 – Computermagazine.itCome riferisce il sito di RaiNews, è stato scoperto nel 2020 grazie all’utilizzo del telescopio Tess della Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, e grazie allo spettrografo Harps-N installato sul Telescopio Nazionale Galileo(Tng) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) alle Canarie, abbiamo potuto scoprirne i segreti. A riguardo è stato realizzato uno studio ...

