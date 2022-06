Sindaco arrestato per corruzione: secretati atti interrogatori (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' terminato alle 23,30 della scorsa notte l'interrogatorio di Gaetano Speranza, sentito dal sostituto procuratore di Imperia Barbara Bresci subito dopo il fratello Vincenzo, titolare della ditta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' terminato alle 23,30 della scorsa notte l'o di Gaetano Speranza, sentito dal sostituto procuratore di Imperia Barbara Bresci subito dopo il fratello Vincenzo, titolare della ditta ...

Quel giorno i carabinieri lo avevano arrestato in flagranza di reato insieme all'allora sindaco di Aurigo e consigliere provinciale Luigino Dellerba. Per il fratello, ex carabiniere in congedo, le ... Tangenti, interrogato per 9 ore Vincenzo Speranza E' stato interrogato per 9 ore ieri, in procura Vincenzo Speranza titolare della ditta Edilcantieri srl, arrestato lo scorso 30 maggio dopo aver consegnato 2mila euro al sindaco di Aurigo Luigino Dellerba. L'accusa, per entrambi è corruzione. Anche il fratello di Speranza, Gaetano, è stato sentito ieri ...