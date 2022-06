Scrive un post sull’aborto a Firenze e le riempiono l’automobile di immondizia | «Muori | hai ucciso una vita»

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’attrice Gaia Nanni ha raccontato tre giorni fa su Facebook la sua esperienza con l’aborto a. Ilcomincia con la mancata firma di una ginecologa che ha scelto l’obiezione di coscienza, che ha dato il via a una trafila lunga «giorni. Che sembrano mesi. Le settimane, anni». Tra psicologhe, assistenti sociali («vede, lei è emotivamente scossa. Piange, non siamo sicure che lo voglia davvero. Rifissiamo un altro appuntamento») e un ginecologo che la chiama «questa». «Ero minorenne? No. Ero in un centro di accoglienza rifugiati e non parlavo una parola di italiano? No. Ero una donna che voleva mettere fine alla sua gravidanza ma la sua firma a nulla serviva». Dopo la pubblicazione dell’articolo l’attrice ha avuto una brutta sorpresa in strada: «Oggi ho trovato la mia macchina cosparsa die improvvisamente ho capito ...

