Saper fare oltre le sbarre | una start up carceraria per restituire dignità ai detenuti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) È partito a Lecce il progetto M.I.L.I.A. dove modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale si fondano portando alla nascita di una vera e propriaupper la produzione di manufatti in legno che andranno a soddis, attraverso il lavoro degli stessi, l’intero fabbisogno nazionale di arredi carcerari. Il progetto è finanziato tramite il Pon Inclusione, per un valore complessivo di 750mila euro, e mette in rete gli istituti penitenziari di Lecce e Sulmona. Per la sua realizzazione, è stata sottoscritta apposita convenzione di sovvenzione tra la Direzione Generale per la Coesione del Ministero della Giustizia e la Regione Puglia. L’obbiettivo di ridurre la vulnerabilità dei soggetti che escono dal circuito carcerario e garantire ...