Perché l'Arsenal sta "dando tutto" per Lisandro Martinez dell'Ajax (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-28 20:41:26 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Martedì è stata fornita una panoramica del motivo per cui l'Arsenal è entusiasta di Lisandro Martinez dell'Ajax. L'argentino Martinez sta attualmente giocando all'Ajax, dove ha da tempo messo in mostra sia la sua abilità tecnica con la palla che l'abilità nel contrasto, abilità richieste dalla maggior parte dei difensori moderni. Martinez è anche mancino ed è più che in grado di giocare come terzino sinistro se necessario. Questo ha reso Martinez un obiettivo molto desiderabile nella finestra di mercato estiva 2022, con il Manchester United, ora guidato dall'ex allenatore dell'Ajax Erik ten Hag, uno dei principali nomi legati al ...

