Palinsesti Rai 1: presentati gli autunnali per la stagione tv 2022/2023 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Palinsesti Rai 1: a Milano i vertici dell’azienda pubblica, con le nuove direzioni di genere e l’ad Carlo Fuortes, hanno svelato le carte. Ecco la programmazione della rete ammiraglia dal prossimo settembre. Autunno 2022: Palinsesti Rai 1 DA LUNEDI A VENERDI – Conferme in blocco per il daytime infrasettimanale, che fa il suo debutto ufficiale nella giornata di lunedì 12 settembre. Apre alle 9 Unomattina. Seguono Storie Italiane di Eleonora Daniele (alle 9.55) e E’ Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici (alle 11.55). A trainare il telespettatore all’appuntamento con il Tg1 delle 13.30. Di pomeriggio, si accendono i riflettori su Serena Bortone e il suo Oggi è un altro Giorno (alle 14). Trainando la soap Il Paradiso delle Signore, che torna con la settima stagione (la quinta in onda in daytime, alle 15.55). A ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022)Rai 1: a Milano i vertici dell’azienda pubblica, con le nuove direzioni di genere e l’ad Carlo Fuortes, hanno svelato le carte. Ecco la programmazione della rete ammiraglia dal prossimo settembre. AutunnoRai 1 DA LUNEDI A VENERDI – Conferme in blocco per il daytime infrasettimanale, che fa il suo debutto ufficiale nella giornata di lunedì 12 settembre. Apre alle 9 Unomattina. Seguono Storie Italiane di Eleonora Daniele (alle 9.55) e E’ Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici (alle 11.55). A trainare il telespettatore all’appuntamento con il Tg1 delle 13.30. Di pomeriggio, si accendono i riflettori su Serena Bortone e il suo Oggi è un altro Giorno (alle 14). Trainando la soap Il Paradiso delle Signore, che torna con la settima(la quinta in onda in daytime, alle 15.55). A ...

