Mara Venier sbotta con un commentatore: “Arbore non c’entra, rifletti prima di scrivere cazza*e” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio“. Così Mara Venier augura al suo Nicola Carraro un felice anniversario, con un post su Instagram. I due stanno insieme dal 2006 e hanno, a quanto è concesso vedere proprio sui rispettivi profili, una vita di coppia fatta di complicità, amore e risate. Proprio per questo Venier non ha resisito e ha risposto per le rime a un follower. “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”, il commento. Ora, sappiamo del grande amore tra Mara Venier e il conduttore ma si tratta di un amore finito e trasformatosi in una bella amicizia. Ecco perché la regina di Domenica In ha tuonato: “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio“. Cosìaugura al suo Nicola Carraro un felice anniversario, con un post su Instagram. I due stanno insieme dal 2006 e hanno, a quanto è concesso vedere proprio sui rispettivi profili, una vita di coppia fatta di complicità, amore e risate. Proprio per questonon ha resisito e ha risposto per le rime a un follower. “Auguri di cuore, anche se Renzorimane nel cuore”, il commento. Ora, sappiamo del grande amore trae il conduttore ma si tratta di un amore finito e trasformatosi in una bella amicizia. Ecco perché la regina di Domenica In ha tuonato: “Sinceramente sotto questo postnonnulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe...

Pubblicità

infoitcultura : “Riflettete prima di scrivere ca***te”, Mara Venier diventa una furia: il motivo – FOTO - MarcomelC : Ieri c'è stata la presentazione della nuova programmazione per l'autunno, finalmente volti nuovi e giovani: vedrem… - angel22747276 : @YoshiIrai @MastrodiMoebius @ItaliaViva @matteorenzi E’ come la Mara Venier, attaccata al microfono, non la schioda… - teseo1978 : @antoclerici @RaiUno Io avrei affidato programma a una nuova conduttrice giovane,impacciata con la.cucina,e antonel… - mediterranew : Alberto Matano e Mara Venier in Premio Biagio Agnes... -