Lukaku firma il suo ritorno in prestito all'Inter (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 29/06/2022 Agire alle 20:43 est L'attaccante belga firma un contratto di prestito con la squadra 'neroazzurro' fino al 2023 e senza opzione di acquisto L'Inter pagherà l'intero stipendio, così il Chelsea potrà dimenticarlo almeno in questa stagione Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore Inter. l'attaccante belga firma in comodato fino al 2023 senza opzione di permanenza in proprietà alla fine della prossima stagione. Un déjà vu che ricorda il suo primo acquisto in nerazzurro nel 2019 quando arrivò da Man Utd. chiunque fosse Calciatore dell'Inter dal 2019 al 2021 tornare a Mezza una stagione dopo, rimpiangendo profondamente la sua partenza. Lukaku Ha spinto più forte che poteva per uscire dal Chelsea dopo una prima stagione ...

FBiasin : Domani visite, firma e contenuti #Inter. #Lukaku - Glongari : Agenda #Lukaku ???????? ?Arrivo nelle prime ore della mattinata ?Visite mediche all’Humanitas alle 10.30 ?Visite medic… - TuttoMercatoWeb : #Inter, l'arrivo in sede di #Lukaku: è il momento della firma ?? ?? @ivanfcardia - infoitsport : VIDEO – Lukaku Day, quarta tappa: la folla si sposta in sede Inter per la firma! - sante1812 : RT @marifcinter: Romelu #Lukaku is back! Via alle visite mediche e poi la firma: il ritorno all'#Inter può avere inizio ????? -