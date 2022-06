Lille | UFFICIALE | Fonseca è il nuovo allenatore

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille. L'ex Roma firma per due anni - siamo_la_Roma : ?? Arriva l'ufficialità ?? #Fonseca è il nuovo allenatore del #Lille ?? L'annuncio del club francese (FOTO) #ASRoma - romanewseu : Ufficiale, Paulo #Fonseca nuovo allenatore del #Lille: biennale per l’ex tecnico giallorosso ??… - PagineRomaniste : #Fonseca riparte dal #Lille: ufficiale il suo ingaggio #ASRoma #calciomercato - infoitsport : Newcastle, UFFICIALE: arriva Botman dal Lille FOTO | Mercato -

Poi Digione, Le Mans e, dove ha fatto il salto di qualità grazie al doppio successo nella stagione 2010/2011 (Ligue 1 e Coppa di Francia), ottenuto alla guida di una grande squadra, composta ...Nelle prossime ore è atteso l'annunciomentre la presentazione del giocatore dovrebbe ...deciso di non aspettare più il Milan e di accettare la corte del Paris Saint - Germain degli ex...Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa, tramite i canali social del club francese ...Il tecnico ex Roma dopo un anno di riposo riparte dalla Ligue 1 Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Lille. Lo ha comunicato in via ufficiale il club francese tramite il proprio profilo Twitter: ...