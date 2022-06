Pubblicità

dtumietto : Essere #innovatore è una forma mentis perché sei spinto dalla scintilla che ti si accende dentro grazie alla passio… - luciano55321084 : A Napoli, la scintilla scocca con l'istituzione di un nuovo balzello su frutta e verdura. Il 7 luglio 1647 c'è una… - Jes912 : @lafedichesclera @Mielinaa Io pure su Tinder trovai uno supercarino che però il giorno dopo era eccessivamente entu… - thatslullaby : @SINGULARIT4Y Ho capito perfettamente, anche se credo di non aver ancora trovato un libro che abbia lo stesso effet… - manuwes23 : @calafuria_ È un giocatore che vive di fiammate. Difficile che diventi mai dinamite. Ma in un attacco di LuLaDy è s… -

TGLA7

- II Carroccio apreriflessione, formalmente perché contrario a liberalizzazione della cannabis e Ius scholae. 'Difficile rimanere in un governo che affronta certi temi invece che pensare al caro gasolio' dice il ...E invece è stata la, perché mi serviva rompere il ghiaccio per iniziarecavalcata avvincente'. Gli occhi del sud, del sacrificio, della determinazione per Domenico Acerenza che si ... La scintilla su una maggioranza già in tensione. M5s valuta appoggio esterno, Lega minaccia barricate Secondo l'oroscopo di giovedì 30 giugno sarà una giornata vantaggiosa per il Toro e un po' turbolenta per il Capricorno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...