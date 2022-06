(Di mercoledì 29 giugno 2022) È stato l’Apostolo missionario per eccellenza: grande viaggiatore, grande predicatore. E dove non arrivava con la voce, arrivava con le sue celebri lettere: bellissime, potentissime, piene di insegnamenti morali e di illuminazioni dottrinali. Per non parlare delle intuizioni mistiche, delle profonde verità teologiche. E che dire della sua parola suadente, della genialità del pensiero limpido L'articolo proviene da La Luce di Maria.

L'apparizione del Risorto sulla via di Damasco, che dalo rese cristiano, va vista come ... ognuno di noi può domandarsi: quando professo la mia fede in Gesù, il Figlio di Dio, lo ...L'apparizione del Risorto sulla via di Damasco, che dalo rese cristiano, va vista come ... ognuno di noi può domandarsi: quando professo la mia fede in Gesù, il Figlio di Dio, lo ... Il persecutore di Cristo diventa il perseguitato per amore di Cristo È stato l’Apostolo missionario per eccellenza: grande viaggiatore, grande predicatore. E dove non arrivava con la voce, arrivava con le sue celebri lettere: bellissime, potentissime, piene di insegnam ...Il Pontefice all'Angelus nella solennità dei Santi Pietro e Paolo: "Il cammino di fede non è mai una passeggiata, per nessuno. Anche noi crediamo che Gesù è il Messia ma occorrono tempo, pazienza e ta ...