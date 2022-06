G7 unanime | Putin non deve vincere Price Cap sull' energia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il G7 e' unito: "perdere questa guerra, noi manterremo alto il prezzo dell'aggressione all'Ucraina". Olaf Scholz raggiunge la stampa a piedi per chiudere il suo G7 e incontra i giornalisti ...

Il G7 e' unito: "deve perdere questa guerra, noi manterremo alto il prezzo dell'aggressione all'Ucraina". Olaf Scholz raggiunge la stampa a piedi per chiudere il suo G7 e incontra i giornalisti fra i prati del ...Dal summit inoltre è emersa ladeterminazione di Stati Uniti e degli altri Paesi nel ... Limitare i fondi aSul tema economico il G7 ha fatto una scelta strategica, sia nel limitare i ... G7 unanime: "Putin non può vincere" - Effetto giorno | Radio 24 Il G7 e' unito: 'Putin deve perdere questa guerra, noi manterremo alto il prezzo dell'aggressione all'Ucraina'. Olaf Scholz raggiunge la stampa ...Riascolta G7 unanime: "Putin non può vincere" di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.