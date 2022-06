Fedez e Achille Lauro, aria di crisi tra i due artisti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cos’è accaduto tra Fedez e Achille Lauro? Pare che tra i due artisti ci sia aria di crisi. L’indiscrezione In scena presso la storia Piazza Del Duomo di Milano LoveMi, il concerto benefico e gratuito organizzato da Fedez e J-Ax lo scorso 28 Giugno. Tanti i cantanti e i rapper accorsi per l’occasione e a sostegno dell’iniziativa dei due artisti: da Tannai a Ghali, da Miss Cheta a Levante e Stash: in molti hanno voluto partecipare al concerto per contribuire all’evento benefico dell’anno. Tutti, tranne uno. Lauro ASSENTE: PERCHE’? Tra i volti noti, anche Orietta Berti che, per l’occasione, si esibisce insieme a Fedex e J-Ax sulle note del tormentone del 2021 Mille. Assente, invece, Achille Lauro, la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cos’è accaduto tra? Pare che tra i dueci siadi. L’indiscrezione In scena presso la storia Piazza Del Duomo di Milano LoveMi, il concerto benefico e gratuito organizzato dae J-Ax lo scorso 28 Giugno. Tanti i cantanti e i rapper accorsi per l’occasione e a sostegno dell’iniziativa dei due: da Tannai a Ghali, da Miss Cheta a Levante e Stash: in molti hanno voluto partecipare al concerto per contribuire all’evento benefico dell’anno. Tutti, tranne uno.ASSENTE: PERCHE’? Tra i volti noti, anche Orietta Berti che, per l’occasione, si esibisce insieme a Fedex e J-Ax sulle note del tormentone del 2021 Mille. Assente, invece,, la ...

VelvetMagIta : TIM Summer Hits, tra i grandi nomi della musica italiana Fedez, Mara Sattei e Tanani insieme ad Achille Lauro, Rkom… - xizercul : RT @acciomvneskin: il blocco ghali tananai j ax e fedez iconico come il blocco madame måneskin achille lauro di sanremo 2021 dispiace ma no… - COLDVPLAYS : Ma Fedez e Achille Lauro hanno litigato? - mvrtinvgilmore : RT @Vale41229116: blocco Ghali, Tananai,J-ax Fedez con la mano sul cuore come il blocco Madame,Måneskin e Achille Lauro a Sanremo 2021 #Lo… - 5Alessia : RT @rcamaIow: No vabbè Fedez ha fatto pace con j-ax e litigato con Achille Lauro -