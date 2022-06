Equo compenso: Commissione Senato, ok ddl senza modifiche (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il disegno di legge sull'Equo compenso per il pagamento di prestazioni dei professionisti stacca il traguardo della Commissione Giustizia del Senato senza correzioni. Lo dice all'ANSA il Senatore di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il disegno di legge sull'per il pagamento di prestazioni dei professionisti stacca il traguardo dellaGiustizia delcorrezioni. Lo dice all'ANSA ilre di ...

Pubblicità

fisco24_info : Equo compenso: Commissione Senato, ok ddl senza modifiche: Testo FdI, Lega, Fi e M5s su pagamento professionisti ve… - AgenziaASI : Equo compenso: Pellegrini (Lega), via libera norma è risposta concreta - PoliticaNewsNow : Equo compenso, Ostellari (Lega); 'Risposta a professionisti per equità e dignità lavoro' - giuslavoristi : [2/2] ?? La proposta prevede un equilibrio nei rapporti tra operatori economici e liberi professionisti, coinvolgend… - stampaadepp : Approvare in fretta il Disegno di legge sull’equo compenso. Per ProfessionItaliane, ConfProfessioni e Adepp l’appro… -