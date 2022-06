Entry list Atp Atlanta 2022 | i partecipanti e gli italiani presenti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 25 al 31 luglio. Il britannico Cameron Norrie guida il seeding del torneo statunitense, seguito dagli americani Taylor Fritz e Reilly Opelka. Nessun italiano presente in tabellone né tra gli alternates. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 Cameron Norrie 12 2 Taylor Fritz 14 3 Reilly Opelka 18 4 John Isner 24 5 Alex de Minaur 27 6 Frances Tiafoe 28 7 Miomir Kecmanovic 30 8 Tommy Paul 32 Jenson Brooksby 34 Nick Kyrgios 40 Ilya Ivashka 44 Maxime Cressy 45 Sebastian Korda 46 Andy Murray 52 Mackenzie McDonald 55 Brandon Nakashima 56 Marcos Giron 65 Benoit Paire 73 James ...

Entry list Atp Umago 2022: i partecipanti e gli italiani presenti L'entry list dell'Atp 250 di Atlanta 2022, evento in programma dal 25 al 31 luglio. Cameron Norrie guida il seeding, al via Kyrgios e Murray.L'entry list dell'Atp 250 di Kitzbuhel 2022, evento in programma dal 25 al 30 luglio. Casper Ruud guida il seeding, al via Matteo Berrettini ...