Dopo la revisione di Roe vs Wade, su TikTok si diffonde la disinformazione sull'aborto a base di erbe (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non è un caso – e non c'è nulla di male – nel seguire degli hashtag su TikTok a tema magia: #witch, #witchcraft e #witchtok hanno generato un numero decisamente significativo di contenuti recentemente. Questo grazie sia all'interesse dei più giovani per la storia della magia in generale, sia per la grande diffusione del tema fantasy nelle loro principali fonti di consumo: film, serie tv, videogame. Innocente evasione, in una piattaforma di intrattenimento. Il problema, invece, è quando questi hashtag molto popolari vengono utilizzati per diffondere disinformazione. E in un momento storico come quello che stiamo attraversando, con la Corte Suprema USA che ha revisionato la sentenza Roe vs Wade sull'aborto rendendolo impossibile in diversi stati dell'Unione, diffondere ...

