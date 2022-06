Cina, "contagi zero": l'annuncio di Xi Jinping e il sospetto, cosa c'è dietro davvero (Di mercoledì 29 giugno 2022) zero casi di Covid a Pechino e Shanghai. La notizia diffusa dalla Cina sembra quasi surreale: dopo quattro mesi di virus, con un numero di contagi elevatissimo, il governo chiude una brutta parentesi. Stando a quanto diffuso da Xi Jinping, con la strategia contagi zero e durissimi lockdown, la Cina esce dall'incubo. La capitale e il principale hub finanziario cinesi avrebbero contenuto il virus dopo che milioni di persone sono state costrette al lockdown, ma anche a test di massa ripetuti e a restrizioni alla vita quotidiana che hanno avuto un pesante impatto su ogni aspetto della società e dell'economia. E così lunedì 27 giugno Pechino e Shangai non registrano alcun caso. Un dato sorprendente e che porta a chiedersi se sia reale. Soprattutto se si considera ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022)casi di Covid a Pechino e Shanghai. La notizia diffusa dallasembra quasi surreale: dopo quattro mesi di virus, con un numero dielevatissimo, il governo chiude una brutta parentesi. Stando a quanto diffuso da Xi, con la strategiae durissimi lockdown, laesce dall'incubo. La capitale e il principale hub finanziario cinesi avrebbero contenuto il virus dopo che milioni di persone sono state costrette al lockdown, ma anche a test di massa ripetuti e a restrizioni alla vita quotidiana che hanno avuto un pesante impatto su ogni aspetto della società e dell'economia. E così lunedì 27 giugno Pechino e Shangai non registrano alcun caso. Un dato sorprendente e che porta a chiedersi se sia reale. Soprattutto se si considera ...

