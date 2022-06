Calciomercato Lazio, colpo a sorpresa: vicino Cancellieri del Verona (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno improvvisamente accelerato per Cancellieri del Verona, operando il sorpasso sul Sassuolo Dopo l’arrivo di Marcos Antonio, la Lazio è vicina a mettere a il suo secondo colpo di mercato. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti avrebbero operato il sorpasso sul Sassuolo nella corsa a Cancellieri. La chiusura con il Verona sembra essere molto vicina per quello che potrebbe essere il nuovo esterno della Lazio di Sarri. Tare e Lotito hanno messo sul piatto un’offerta tra i 7 e gli 8 milioni di euro, proposta che ha incontrato il gradimento degli scaligeri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022): i biancocelesti hanno improvvisamente accelerato perdel, operando il sorpasso sul Sassuolo Dopo l’arrivo di Marcos Antonio, laè vicina a mettere a il suo secondodi mercato. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti avrebbero operato il sorpasso sul Sassuolo nella corsa a. La chiusura con ilsembra essere molto vicina per quello che potrebbe essere il nuovo esterno delladi Sarri. Tare e Lotito hanno messo sul piatto un’offerta tra i 7 e gli 8 milioni di euro, proposta che ha incontrato il gradimento degli scaligeri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, affare fatto per #Cancellieri ? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, offerta per Matteo #Cancellieri: superato il Sassuolo ???? - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, domani incontro tra l'agente di #Carnesecchi e l'#Atalanta per avvicinare le parti - Cucciolina96251 : RT @MattiDDribblare: Visite mediche programmate per domani mattina per Mattia #Cancellieri. #Lazio #calciomercato - manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, affare fatto per #Cancellieri ? -