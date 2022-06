Boris Johnson: «Se Putin fosse stato una donna, non avrebbe invaso l’Ucraina» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo il primo ministro britannico, quello che il leader russo sta facendo in Ucraina è «un perfetto esempio di mascolinità tossica» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo il primo ministro britannico, quello che il leader russo sta facendo in Ucraina è «un perfetto esempio di mascolinità tossica»

Pubblicità

RaiNews : “La questione dell'indipendenza va risolta democraticamente. Non accetterò mai che la democrazia scozzese sia ostag… - purneshmodi : Modi in Germany: PM Modi meets Boris Johnson, Fumio Kishida, Mario Draghi on sidelines of G7 summit… - anshurabvp : Modi in Germany: PM Modi meets Boris Johnson, Fumio Kishida, Mario Draghi on sidelines of G7 summit… - scc68samu : RT @itsmeback_: Boris Johnson: 'Se Putin fosse stato una donna non avrebbe attaccato l'Ucraina' Certo fosse stato donna invece che l'Ucrai… - dailydrama2022 : 29 Giugno 2022 Se Putin fosse stato una donna non avrebbe attaccato l'Ucraina, secondo Boris Johnson -