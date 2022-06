Bimba di 11 anni sopravvive a uno stupro e resta incinta. Ma il giudice nega l’aborto: «Resisti un altro po’» (Di mercoledì 29 giugno 2022) resta incinta a 11 anni dopo uno stupro ma il giudice le nega l’aborto. Il caso che arriva dal Brasile sta nuovamente facendo discutere tutto il mondo in merito a un tema molto scottante dopo il voto della Corte Suprema negli Stati Uniti. La bambina di Santa Catarina in Brasile, è sopravvissuta a uno stupro quando aveva appena 10 anni ma da quella violenza è rimasta incinta. La piccola però, supportata dalla famiglia ha chiesto di interrompere la gravidanza, ma a 22 settimane i medici le hanno negato l’aborto. I genitori si sono rivolti al tribunale che ha nuovamente negato il permesso alla piccola, invitandola “a resistere ancora un po”, ovvero fino al momento del ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 29 giugno 2022)a 11dopo unoma ille. Il caso che arriva dal Brasile sta nuovamente facendo discutere tutto il mondo in merito a un tema molto scottante dopo il voto della Corte Suprema negli Stati Uniti. La bambina di Santa Catarina in Brasile, è sopravvissuta a unoquando aveva appena 10ma da quella violenza è rimasta. La piccola però, supportata dalla famiglia ha chiesto di interrompere la gravidanza, ma a 22 settimane i medici le hannoto. I genitori si sono rivolti al tribunale che ha nuovamenteto il permesso alla piccola, invitandola “a resistere ancora un po”, ovvero fino al momento del ...

Agenzia_Ansa : Bimba di origini italiane morta avvelenata in un asilo di Lione. Arrestata la maestra. 'Esasperata dal pianto' dell… - ItalianAirForce : Si è da poco concluso un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di una bambina di 8 anni in imminente pericolo di vit… - let_me_dream_td : RT @LiaCapizzi: Non arriva la medaglia nel trampolino 1m. Ma chissenefrega. Prevale la soddisfazione per la crescita di Chiara Pellacani. N… - chil_q : PRECIPITA DAL QUARTO PIANO E RISCHIA DI RIMANERE INFILZATA: GRAVISSIMA BIMBA DI 2 ANNI E MEZZO È salita su una sed… - News_24it : ATINA - Ha finalmente mosso gli occhi Giulia, la bambina di 5 anni che è finita in coma dopo che lo scorso 11 giugn… -