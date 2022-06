Al vertice di Madrid cade il veto turco, Svezia e Finlandia verso l’ingresso nella Nato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Superato il veto della Turchia all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, e "finalizzato" il nuovo Concetto strategico che dopo dodici anni dall'ultima stesura indicherà le linee guida dell'Alleanza Atlantica: il vertice di Madrid non è ancora ufficialmente iniziato, ma i due risultati principali che si attendevano sono già a portata di mano. E Palazzo Chigi mostra soddisfazione: "Il vertice di domani (oggi, ndr) parte bene". Mario Draghi è appena atterrato a Madrid, proveniente dal G7 di Elmau, quando arriva la fumata bianca dal negoziato che coinvolgeva Turchia, Svezia e Finlandia. Ci sono volute circa 4 ore, ma alla fine i tre Paesi trovano l'intesa sul memorandum che sblocca l'impasse: si ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Superato ildella Turchia all'ingressodi, e "finalizzato" il nuovo Concetto strategico che dopo dodici anni dall'ultima stesura indicherà le linee guida dell'Alleanza Atlantica: ildinon è ancora ufficialmente iniziato, ma i due risultati principali che si attendevano sono già a portata di mano. E Palazzo Chigi mostra soddisfazione: "Ildi domani (oggi, ndr) parte bene". Mario Draghi è appena atterrato a, proveniente dal G7 di Elmau, quando arriva la fumata bianca dal negoziato che coinvolgeva Turchia,. Ci sono volute circa 4 ore, ma alla fine i tre Paesi trovano l'intesa sul memorandum che sblocca l'impasse: si ...

