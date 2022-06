Ultime Notizie – Gas Russia, la lunga partita di Draghi sul tetto al prezzo (Di martedì 28 giugno 2022) Dal Consiglio europeo al G7, cercando la sponda giusta. La partita di Mario Draghi per arrivare a mettere un tetto al prezzo del gas, e a disinnescare il ricatto energetico di Mosca, prosegue senza sosta. Se a Bruxelles avrebbe voluto ottenere di più, con la convocazione di un Consiglio straordinario a luglio che invece non ci sarà, a Elmau ha fatto un passo avanti, superando le resistenze della vigilia del presidente americano Joe Biden, molto più interessato al petrolio. Il risultato, per ora tutto politico, è il riconoscimento del price cap come uno strumento capace di raggiungere due obiettivi strettamente legati tra loro: tutelare aziende e consumatori europei e ridurre i guadagni della Russia, che continuano a essere consistenti grazie al gas. Il comunicato finale del vertice è come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 giugno 2022) Dal Consiglio europeo al G7, cercando la sponda giusta. Ladi Marioper arrivare a mettere unaldel gas, e a disinnescare il ricatto energetico di Mosca, prosegue senza sosta. Se a Bruxelles avrebbe voluto ottenere di più, con la convocazione di un Consiglio straordinario a luglio che invece non ci sarà, a Elmau ha fatto un passo avanti, superando le resistenze della vigilia del presidente americano Joe Biden, molto più interessato al petrolio. Il risultato, per ora tutto politico, è il riconoscimento del price cap come uno strumento capace di raggiungere due obiettivi strettamente legati tra loro: tutelare aziende e consumatori europei e ridurre i guadagni della, che continuano a essere consistenti grazie al gas. Il comunicato finale del vertice è come ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - reggiotv : 'Non appena scoppiata la bomba dei brogli elettorali alle ultime elezioni comunali di Reggio Calabria,… - AnnalisaAntas : RT @sole24ore: ?? La #Russia conferma che l’invito a #Putin a partecipare al #G20 in #Indonesia è stato ricevuto. Lo rende noto il #Cremlino… - ViViCentro : Juve Stabia, secondo posto prestigioso al Trofeo Shalom che va al Benevento #benevento #finale #JuveStabia -