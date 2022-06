Tra rinnovo e cessione: il punto sul futuro di Stefan De Vrij con l’Inter (Di martedì 28 giugno 2022) Il futuro di Stefan De Vrij con l’Inter Uno dei principali indiziati a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato era Stefan De Vrij. A pesare sulla decisione il contratto in scadenza nel 2023 e i 30 che l’olandase ha campiuto a febbraio. Ora però le cose sembrano essere cambiate tanto che si parla di rinnovo: ecco il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport sul numero 6 nerazzurro. “In un’estate di rinnovamento, non è da escludere un suo addio: la plusvalenza è appunto garantita visto che fu prelevato dalla Lazio a parametro zero nel 2018 e l’impressione è che con un’offerta in doppia cifra i nerazzurri potrebbero sedersi al tavolo delle trattative”. De Vrij Brozovic“Essendo in scadenza ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 giugno 2022) IldiDeconUno dei principali indiziati a lasciarein questa sessione di mercato eraDe. A pesare sulla decisione il contratto in scadenza nel 2023 e i 30 che l’olandase ha campiuto a febbraio. Ora però le cose sembrano essere cambiate tanto che si parla di: ecco ilfatto dalla Gazzetta dello Sport sul numero 6 nerazzurro. “In un’estate di rinnovamento, non è da escludere un suo addio: la plusvalenza è apgarantita visto che fu prelevato dalla Lazio a parametro zero nel 2018 e l’impressione è che con un’offerta in doppia cifra i nerazzurri potrebbero sedersi al tavolo delle trattative”. DeBrozovic“Essendo in scadenza ...

