Spreco cibo | con Too Good to go salvati oltre 52 mln di pasti nel 2021

(Adnkronos) – Too Good To Go, l'app contro gli sprechi alimentari, ha pubblicato il suo secondo report di sostenibilità, in cui è indicato l'impatto dei risultati e delle iniziative portate avanti dall'azienda nel 2021. Solo nel corso dello scorso anno, infatti, sono stati coinvolti nel progetto anti-Spreco più di 19 milioni di utenti e 81 mila esercenti commerciali e salvate oltre 52 milioni di Magic Box nei 17 Paesi in cui Too Good To Go è presente. In parallelo, l'app ha rilevato, grazie alla collaborazione con Planetly, la sua carbon footprint, la stima delle emissioni di CO2 equivalenti dirette e indirette, che ha valso a Too Good To Go la nomina di azienda Carbon Neutral +. Anche in Italia, l'app ha raggiunto traguardi importanti, coinvolgendo solo nel 2021

