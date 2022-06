Sinner-Ymer, Wimbledon 2022: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Jannik Sinner tornerà in campo domani a Wimbledon. L’altoatesino, protagonista ieri del primo successo nello Slam erbivoro in carriera su un nobile decaduto, ma ancora pericoloso, come lo svizzero Stan Wawrinka, stavolta si trova davanti allo svedese Mikael Ymer. Ci sono tre precedenti tra i due giocatori, benché solo due possano ascriversi a un tipo di tennis normale. Il primo, infatti, si ebbe alle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano, che usa un sistema di punteggio diverso e qualche regola sui generis: 4-0 4-2 4-1 per Sinner. Diversamente, al primo turno di Montpellier 2020, Ymer vinse per 6-3 6-4. Poca storia, ma al contrario, al Roland Garros 2021: tre set secchi al terzo turno, 6-1 7-5 6-3. Di fatto, ai due ormai manca solo un confronto sul veloce outdoor. Wimbledon ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Janniktornerà in campo domani a. L’altoatesino, protagonista ieri del primo successo nello Slam erbivoro in carriera su un nobile decaduto, ma ancora pericoloso, come lo svizzero Stan Wawrinka, stavolta si trova davanti allo svedese Mikael. Ci sono tre precedenti tra i due giocatori, benché solo due possano ascriversi a un tipo di tennis normale. Il primo, infatti, si ebbe alle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano, che usa un sistema di punteggio diverso e qualche regola sui generis: 4-0 4-2 4-1 per. Diversamente, al primo turno di Montpellier 2020,vinse per 6-3 6-4. Poca storia, ma al contrario, al Roland Garros 2021: tre set secchi al terzo turno, 6-1 7-5 6-3. Di fatto, ai due ormai manca solo un confronto sul veloce outdoor....

